Şanlıurfa'da 65 bin 500 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi

Yapılan aramalarda ise 65 bin 500 güneş gözlüğünün yanı sıra, 3 bin 350 İngiliz anahtarı, 290 filtre sökme aparatı, 20 alyan anahtar takımı ve 230 pense ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen gözlüklerin Şanlıurfa'da piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

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