Şanlıurfa'da 65 bin 500 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda, 65 bin 500 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda, 65 bin 500 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen gözlüklerin Şanlıurfa'da piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.
Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı.
Yapılan aramalarda ise 65 bin 500 güneş gözlüğünün yanı sıra, 3 bin 350 İngiliz anahtarı, 290 filtre sökme aparatı, 20 alyan anahtar takımı ve 230 pense ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.