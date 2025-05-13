Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüslerin çarpıştığı kazada 28 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenleri taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 28 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenleri taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 28 kişi yaralandı.
M.S. yönetimindeki 63 N 3657 plakalı servis minibüsü, Siverek-Karacadağ kara yolunun 7'nci kilometresinde, yola çıkan hayvana çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada aynı güzergahta seyir halinde olan B.C. idaresindeki 63 S 6325 plakalı servis minibüsü önündeki araca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 28 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öğretmenlerin bölgedeki kırsal Faydalı ve Erkonağı okullarında görev yaptıkları, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.