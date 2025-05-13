Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne davet

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 24 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde kentte gerçekleştirileceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şıldak bu yıl ikincisi düzenlenecek Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali öncesi ilgili kurum amirleri ile hazırlık toplantısı gerçekleştirdi.

Herkesi 24 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne davet eden Şıldak, şunları kaydetti:

"Bu yıl 9 gün sürecek Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali’nin ilimizin kültür ve sanatına katkı sunmasını diliyorum. Geçen yıl ilk olmasına rağmen gayet başarılı geçmişti. Bu yıl ki festival etkinliklerinin tamamı il merkezinde düzenlenecek. Etkinliklere katılım, sahne düzeninin oluşumu ve diğer tüm organizasyonlarla ilgili kurumlarımız bilgilendirmelerini yaptılar. Şanlıurfa kültürün başkenti diyoruz ve geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi, en verimli bir şekilde bu buluşmamızın yansımalarını göreceğiz. Etkinliğimizin detaylarını ileriki günlerde açıklayacağız. Şimdiden tüm vatandaşlarımızı buluşmalara davet ediyoruz."