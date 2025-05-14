Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da damdan düşen kadın ağır yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde damdan düşen kadın ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 15:39 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da damdan düşen kadın ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde damdan düşen kadın ağır yaralandı.

        Kırsal Dönemeç Mahallesi'ndeki evinin damına çıkan S.N, dengesini kaybederek yere düştü.

        Yaralanan kadın, durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da 7'nci kattan düşen inşaat işçisi öldü
        Şanlıurfa'da 7'nci kattan düşen inşaat işçisi öldü
        Bir ayağını kaybetse de futbol sevgisi bitmedi
        Bir ayağını kaybetse de futbol sevgisi bitmedi
        Şanlıurfa'da öğrencileri taşıyan minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 9 kişi...
        Şanlıurfa'da öğrencileri taşıyan minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 9 kişi...
        Öğrenci servis minibüsü, TIR'a çarptı: 9 yaralı
        Öğrenci servis minibüsü, TIR'a çarptı: 9 yaralı
        Şanlıurfa'da inşaattan düşen işçi öldü
        Şanlıurfa'da inşaattan düşen işçi öldü