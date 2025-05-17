Şanlıurfa'da suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik ve yağma suçlarını işleyen kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

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