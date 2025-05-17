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        Şanlıurfa'da suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 13:12 Güncelleme: 17.05.2025 - 13:12
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        Şanlıurfa'da suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 8 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik ve yağma suçlarını işleyen kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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