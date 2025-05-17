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        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Şanlıurfa'da partisinin il kongresine katıldı

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Şanlıurfa 7. Olağan İl Kongresi'ne iştirak etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 20:34 Güncelleme: 17.05.2025 - 20:46
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Şanlıurfa'da partisinin il kongresine katıldı
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Şanlıurfa 7. Olağan İl Kongresi'ne iştirak etti.

        Arıkan, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen kongrede, bu toprakların Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın aynı sofraya oturduğu, aynı safta namaza durduğu, aynı kıbleye yöneldiği mukaddes topraklar olduğunu belirtti.

        "Burada kavga değil, kardeşlik büyür. Burada düşmanlık değil, dostluk filiz verir. Çünkü bu coğrafyanın mayasında kavga değil muhabbet, ayrılık değil birlik vardır." diyen Arıkan, şunları ifade etti:

        "Burada köken ayrımı yapılmaz. Çünkü biliriz ki Türk de Kürt de Arap da bu bereketli toprakların evladıdır. İnşallah bizler, Milli Görüşçüler, bu kardeşliğe asla halel getirmeyeceğiz. Bu birliği, siyasi hesaplara feda etmeyeceğiz. 50 yıldır süren acının ve ayrışmanın ardından bugün yeni bir sayfa açılma fırsatı doğdu. Biz, kelime karşılığı Türkçeye çevrildiğinde 'barış' olan İslam inancının mensuplarıyız. Bizim Rahman ve Rahim olan Rabb'imizin bir ismi de Hak'tır. Tüm yeryüzünde haktan yana olmak ve barış için gayret göstermek bizim varlık sebebimizdir. Biz inancımız gereği, üstünlüğün ancak takvada olduğuna iman etmiş insanlarız."

        Arıkan, akan kanın durmasına, şiddetin son bulmasına, siyasetin alanının genişlemesine, hak ve özgürlükler üzerindeki kısıtlamaların kalkmasına vesile olacak her adımın kendileri için kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Biz, iktidarın şiddetin önüne geçmeye yönelik samimi çabalarını desteklemekten imtina etmeyiz. Terörün bittiği, insanlarımızın yeniden kucaklaştığı bir Türkiye için hepimiz çalışacağız. Bizim ihtiyacımız olan, bizim altını doldurmamız gereken kavram 'Yaşanabilir bir Türkiye'dir." diye konuştu.

        Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Halil Yiğit yeniden seçildi.

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