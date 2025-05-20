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        Şanlıurfa'da yağma ve tehdit iddiasıyla 9 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 09:31 Güncelleme: 20.05.2025 - 09:31
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        Şanlıurfa'da yağma ve tehdit iddiasıyla 9 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 vatandaşa yönelik nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit olaylarına karışan kişilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldığını belirtti.

        Ekiplerce yapılan çalışmalarda 12 şüphelinin gözaltına alındığını ifade eden Şıldak, şüphelilerin adreslerinde 2 tabanca ile 4 bin 816 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'unun tutuklandığını, 3'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

        Bu arada konuya ilişkin paylaşılan görüntülerde, zanlıların darp ve silahlı saldırı anları ile polisin adreslerde yaptığı aramalarda çamaşır makinesinde uyuşturucu bulmaları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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