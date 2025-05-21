GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 42 şüpheli yakalandı

Kaymakamlıkça paylaşılan görüntülerde bir evin bahçesindeki gizli bölmede ve kayalıklarda arama yapılma anları yer alıyor.

Adreslerde yapılan aramada, 143 kök kenevir, 16 gram esrar, 10 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 461 mermi, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, sentetik hap, kurusıkı tabanca, şarjör ve kompozit başlık ele geçirildi.

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