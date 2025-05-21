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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 42 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:38 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:38
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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 42 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu kullananlara yönelik 47 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada, 143 kök kenevir, 16 gram esrar, 10 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 461 mermi, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, sentetik hap, kurusıkı tabanca, şarjör ve kompozit başlık ele geçirildi.

        Zanlıların işlemleri devam ediyor.

        Kaymakamlıkça paylaşılan görüntülerde bir evin bahçesindeki gizli bölmede ve kayalıklarda arama yapılma anları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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