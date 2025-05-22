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        Şanlıurfa'da halatı kopan duba restorana itfaiye ekipleri müdahale etti

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri'nde halatının kopmasıyla sürüklenen duba restorandaki müşteriler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 10:53 Güncelleme: 22.05.2025 - 10:53
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        Şanlıurfa'da halatı kopan duba restorana itfaiye ekipleri müdahale etti
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri'nde halatının kopmasıyla sürüklenen duba restorandaki müşteriler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Fırat Nehri üzerinde bulunan bir duba restoranın halatı, bilinmeyen bir nedenle kopunca sürüklenmeye başladı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yüzen dubaya müdahale ettikten sonra gerekli önlemleri alarak müşterileri sağlıklı bir şekilde kurtardı.

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