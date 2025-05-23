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        Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 12:51 Güncelleme: 23.05.2025 - 12:51
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        Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
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        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri, kırsal bölgede devriye ve kontrol gerçekleştirdiği sırada kanadı yaralı bir kızıl şahin fark etti.

        Yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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