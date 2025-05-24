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        Şanlıurfa'da 1073 polisin katılımıyla "Huzur-63" uygulaması yapıldı

        Şanlıurfa'da 1073 polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Huzur-63" uygulamasında 46 aranan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 11:06 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:06
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        Şanlıurfa'da 1073 polisin katılımıyla "Huzur-63" uygulaması yapıldı
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        Şanlıurfa'da 1073 polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Huzur-63" uygulamasında 46 aranan kişi yakalandı.

        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent merkezinde ve 11 ilçede 189 ekip, 1073 personelin katılımıyla "Huzur-63" uygulaması yapıldı.

        Ekiplerce oluşturulan uygulama noktaları, park ve kafelerde 4 bin 172 araç ve 9 bin 462 kişi sorgulandı.

        Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalanırken, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 62 mermi ele geçirildi.

        Ekiplerce 167 araç sürücüsüne ceza kesilirken, 65 iş yeri sahibine idari işlem yapıldı.

        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy da uygulama noktalarını dolaşarak çalışmaları yerinde inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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