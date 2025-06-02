Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'ne yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin katıldığı bildirildi.

Festival yetkililerinden alınan bilgiye göre, 24 Mayıs-1 Haziran tarihlerindeki festivalde konserlerden tiyatro oyunlarına, sergilerden gastronomi ve arkeoloji atölyelerine kadar yüzlerce etkinlik gerçekleştirildi.

Festival kapsamında sanatseverler, kentin dört bir yanına yayılan sergilerde Şanlıurfa'nın kültürel birikimini ve sanatla harmanlanan mirasını keşfetme fırsatı buldu.

Nabil Anani'nin "Filistin Benim Vatanım" Sergisi, küratörlüğünü Samed Karagöz'ün üstlendiği, 16 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan "Hala Yaşıyorum" Sergisi ve yaşamını yitiren usta sanatçı Ferdi Tayfur'un hayatını konu alan "Sabahçı Kahvesi" Sergisi ziyaretçilerini ağırladı.

Mevlid-i Halil Camisi, adalet temasını içeren hat ve tezhip sanatından örneklerin yer aldığı "Adil-i Mutlak" Hat Sergisi'ne ev sahipliği yaptı.

"Işıkla Ateş Arasında" başlıklı mapping gösterisinde Balıklıgöl efsanesi, dijital zamanın görsel diliyle yeniden yorumlanarak ateş, su, dua ve zaman kavramları ebru desenlerinin akışında yansıtıldı.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde kurulan sahnede Serkan Kaya, Oğuzhan Koç, Bilal Sonses, Bayhan, Derya Uluğ, Murat Dalkılıç, Bengü, Ebru Yaşar ve Alişan gibi ünlü sanatçılar, hayranlarıyla buluşarak en sevilen şarkılarını seslendirdi. Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyun ve performansları, festival kapsamında Şanlıurfalıların beğenisine sunuldu. Festivalde "Tarihin Sıfır Noktasında Sıfır Atık Defilesi", Geleneksel Sanatlar Derneğinin "Türkiye'nin Ustaları" belgesel gösterimi, Geleneksel Sanatlar Derneğinin "Yaşayan Miras Çalıştayı ve Söyleşisi" ile "Son Veriler Işığında Taş Tepeler Kazıları Söyleşisi" gerçekleştirildi. Kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen atölyelerde yetişkin ve çocuklar sanatla tanışarak yeni deneyimler kazandı, Türkiye ve Filistin'in başarılı yazarları "Uluslararası Genç Yazarlar Buluşması"nda katılımcılarla bir araya geldi. "Çocuk Köyü"nde eğlenen çocuklar, "Rafadan Tayfa" ve "Kral Şakir" gibi lisanslı çocuk tiyatrolarında en sevdikleri çizgi film kahramanlarını sahnede izleme fırsatı buldu.