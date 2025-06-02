Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'ne yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin katıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 12:24 Güncelleme: 02.06.2025 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'ne yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin katıldığı bildirildi.

        Festival yetkililerinden alınan bilgiye göre, 24 Mayıs-1 Haziran tarihlerindeki festivalde konserlerden tiyatro oyunlarına, sergilerden gastronomi ve arkeoloji atölyelerine kadar yüzlerce etkinlik gerçekleştirildi.

        Festival kapsamında sanatseverler, kentin dört bir yanına yayılan sergilerde Şanlıurfa'nın kültürel birikimini ve sanatla harmanlanan mirasını keşfetme fırsatı buldu.

        Nabil Anani'nin "Filistin Benim Vatanım" Sergisi, küratörlüğünü Samed Karagöz'ün üstlendiği, 16 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan "Hala Yaşıyorum" Sergisi ve yaşamını yitiren usta sanatçı Ferdi Tayfur'un hayatını konu alan "Sabahçı Kahvesi" Sergisi ziyaretçilerini ağırladı.

        Mevlid-i Halil Camisi, adalet temasını içeren hat ve tezhip sanatından örneklerin yer aldığı "Adil-i Mutlak" Hat Sergisi'ne ev sahipliği yaptı.

        "Işıkla Ateş Arasında" başlıklı mapping gösterisinde Balıklıgöl efsanesi, dijital zamanın görsel diliyle yeniden yorumlanarak ateş, su, dua ve zaman kavramları ebru desenlerinin akışında yansıtıldı.

        Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde kurulan sahnede Serkan Kaya, Oğuzhan Koç, Bilal Sonses, Bayhan, Derya Uluğ, Murat Dalkılıç, Bengü, Ebru Yaşar ve Alişan gibi ünlü sanatçılar, hayranlarıyla buluşarak en sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyun ve performansları, festival kapsamında Şanlıurfalıların beğenisine sunuldu.

        Festivalde "Tarihin Sıfır Noktasında Sıfır Atık Defilesi", Geleneksel Sanatlar Derneğinin "Türkiye'nin Ustaları" belgesel gösterimi, Geleneksel Sanatlar Derneğinin "Yaşayan Miras Çalıştayı ve Söyleşisi" ile "Son Veriler Işığında Taş Tepeler Kazıları Söyleşisi" gerçekleştirildi.

        Kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen atölyelerde yetişkin ve çocuklar sanatla tanışarak yeni deneyimler kazandı, Türkiye ve Filistin'in başarılı yazarları "Uluslararası Genç Yazarlar Buluşması"nda katılımcılarla bir araya geldi.

        "Çocuk Köyü"nde eğlenen çocuklar, "Rafadan Tayfa" ve "Kral Şakir" gibi lisanslı çocuk tiyatrolarında en sevdikleri çizgi film kahramanlarını sahnede izleme fırsatı buldu.

        Şanlıurfalıların yanı sıra çevre illerden de yoğun katılımın olduğu, 9 gün süren festival, yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Dünyanın en pahalı ilk 11!
        Dünyanın en pahalı ilk 11!
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        İstanbul'da vahşet! Mezarın üzerinde daha 6 aylık!
        İstanbul'da vahşet! Mezarın üzerinde daha 6 aylık!
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!
        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Konserde bıçaklı kavga: 3 yaralı
        Konserde bıçaklı kavga: 3 yaralı
        Hortum, okulun demir kapısını yerinden söktü
        Hortum, okulun demir kapısını yerinden söktü
        Şanlıurfa'da "Her adım Gazze ve Kudüs için" yürüyüş düzenlendi
        Şanlıurfa'da "Her adım Gazze ve Kudüs için" yürüyüş düzenlendi
        Şanlıurfa'da "12. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi
        Şanlıurfa'da "12. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi
        Şanlıurfa'da yeğenini kurtarmaya çalışan amca boğuldu
        Şanlıurfa'da yeğenini kurtarmaya çalışan amca boğuldu