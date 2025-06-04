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        Şanlıurfa'da çöken istinat duvarının altında kalan 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, istinat duvarının çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 19:52 Güncelleme: 04.06.2025 - 19:52
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        Şanlıurfa'da çöken istinat duvarının altında kalan 4 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, istinat duvarının çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

        Kırsal Kesmetaş Mahallesi'nde M.Ç'ye ait ruhsatsız evin çevre duvarının yapımı sırasında duvar yan tarafta bulanan inşaat alanında çalışan işçilerin üzerine devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce göçük altından çıkartılan Hasan Lababıdiy, Ahmed Elnasif, Abdulhamit Kolbüken ve Serhat Kuş, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kolbüken ve Kuş'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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