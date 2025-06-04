Şanlıurfa'da çöken istinat duvarının altında kalan 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, istinat duvarının çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, istinat duvarının çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.
Kırsal Kesmetaş Mahallesi'nde M.Ç'ye ait ruhsatsız evin çevre duvarının yapımı sırasında duvar yan tarafta bulanan inşaat alanında çalışan işçilerin üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce göçük altından çıkartılan Hasan Lababıdiy, Ahmed Elnasif, Abdulhamit Kolbüken ve Serhat Kuş, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kolbüken ve Kuş'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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