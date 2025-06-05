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        Şanlıurfa'da mayıs ayında belediyeler tarafından 1900 sahipsiz hayvan toplandı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte mayıs ayında ilçe belediyeleri tarafından 1900 sahipsiz hayvanın toplanarak bakımevlerine yerleştirildiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 10:34 Güncelleme: 05.06.2025 - 10:38
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        Şanlıurfa'da mayıs ayında belediyeler tarafından 1900 sahipsiz hayvan toplandı
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte mayıs ayında ilçe belediyeleri tarafından 1900 sahipsiz hayvanın toplanarak bakımevlerine yerleştirildiğini söyledi.

        Vali Şıldak, AA muhabirine, sahipsiz hayvanlar konusunda Şanlıurfa genelinde valilik koordinasyonunda etkili bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

        Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin bakımevlerinde bulunan sahipsiz hayvan sayısının 5 bin civarında olduğunu bildiren Şıldak, şunları kaydetti:

        "Mayıs ayı içinde tam kapasite olmamakla birlikte ilçe belediyelerimiz tarafından 1900 sahipsiz hayvan toplandı. Şu anda Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin bakımevlerinde bulunan sahipsiz hayvan sayısı 5 bin civarındadır. Bu sayı aslında ilk aşama için iyi bir sayı ama henüz yeterli değil. Bütün çalışmalar tamamlanmadı. Ancak bir takvim oluşturduk ve bu takvime mümkün mertebe uyulması için büyük bir gayretle çalışmaları sürdürüyoruz."

        Sokakta ve kırsalda sahipsiz hayvanların tamamını bakımevlerinde muhafaza etmeyi hedeflediklerini dile getiren Şıldak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Takibimiz ve bu konudaki rehberliğimiz, gayretimiz devam edecek. Tarım ve Orman Bakanlığımızın ciddi bir desteği söz konusu. Bilindiği üzere ilimizde maalesef kuduz vakaları ve insan ölümlerinin gerçekleştiği ender illerden biri olması durumuyla karşı karşıyayız. Bu nedenle bizim bu konuda çok daha hızlı adımlar atmamız ve belediyelerimizin bu çabalarını destekleyerek onlara süreci tamamlatmamız gerekiyor. Beklentimiz bu yönde."

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