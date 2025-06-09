Şanlıurfa'da hayvan otlatma kavgasında 6 kişi yaralandı

Kırsal Küptepe Mahallesi'nde çobanlar arasında hayvanların otlatılacağı arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma, çobanların yakınlarının da karıştığı bıçaklı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

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