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        Şanlıurfa'da bir kişi av tüfeğiyle yeğenini öldürdü

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir kişi, tartıştığı yeğenini av tüfeğiyle öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 11:07 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:07
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        Şanlıurfa'da bir kişi av tüfeğiyle yeğenini öldürdü
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        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir kişi, tartıştığı yeğenini av tüfeğiyle öldürdü.

        Kırsal Alıncak Mahallesi'nde M.K. (33) ile yeğeni H.İ.K. (29) arasında borç meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Pompalı tüfekle yaralanan H.İ.K, kaldırıldığı Akçakale Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan M.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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