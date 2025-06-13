AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu:

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu.

Ossowski, Vali Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret ederek basına kapalı görüştü.

Daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine geçen Ossowski ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ı ziyaret etti.

Gülpınar, heyetin Şanlıurfa'ya gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tarihi, kültürü ve medeniyetiyle farklı bir şehir olan Şanlıurfa'yı kendilerine detaylı şekilde tanıtacaklarını söyledi.

Şanlıurfa'nın UNESCO'nun "Dünya Müzik Şehri" ünvanına sahip olduğuna dikkati çeken Gülpınar, "Bunun yanı sıra 2026'da Dünya Müzik Şehirleri UNESCO Toplantısı yine Şanlıurfa'da düzenlenecek. Bunu da çok önemsiyoruz. Dünyanın birçok yerinden o ünvana sahip şehirlerin temsilcileri, Urfa'ya gelecek." dedi.

- "Şanlıurfa, hem Avrupa hem de dünya medeniyetlerinin beşiği"

Büyükelçi Ossowski de kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şanlıurfa'nın Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerde pek çok açıdan önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın medeniyetlerin beşiği konumunda bulunduğunu belirten Ossowski, şöyle konuştu: "Şanlıurfa, hem Avrupa hem de dünya medeniyetlerinin beşiği. Sırf bu sebepten dolayı bile ziyaret edilmesi gereken, son derece etkileyici bir şehir ama onun yanı sıra tabii ki başka önemli hususlar da var. İliniz çok sayıda Suriyeli göçmen ve mülteciyi ağırladı. Bu konuda da mükemmel bir iş çıkardı. Şimdi de bu kişilerin memleketlerine, ülkelerine dönüşüne destek oluyorsunuz. Ülkelerine dönüp kendi ülkelerini yeniden inşa etmeleri sağlanıyor. Bu anlamda hem Şanlıurfa'nın hem de Türkiye'nin gösterdiği dayanışma gerçekten tarihi bir dayanışma." Şanlıurfa'daki ticari ilişkilerini ve yatırımlarını daha da arttırmak istediklerini belirten Ossowski, "Şanlıurfa, çok rekabetçi bir şehir, özellikle tarıma dayalı sanayi burada önemli bir yere sahip. Bu çerçevede değerlendirebileceğimiz pek çok fırsatın olduğunu düşünüyoruz. Avrupa Birliği'nden daha çok sayıda firmayı buraya çekmek istiyoruz. Yatırımlarını sürdürmelerini ve arttırmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.