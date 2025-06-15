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        Kimliğini bulduğu öğrencinin son anda sınava girmesini sağladı

        Şanlıurfa'da Latif Verimli, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınav öncesinde kaybolan kimlik ve sınav giriş belgesini bulduğu 8. sınıf öğrencisi Fatih Seval'in sınava girmesini sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 10:19 Güncelleme: 15.06.2025 - 10:19
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        Kimliğini bulduğu öğrencinin son anda sınava girmesini sağladı
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        Şanlıurfa'da Latif Verimli, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınav öncesinde kaybolan kimlik ve sınav giriş belgesini bulduğu 8. sınıf öğrencisi Fatih Seval'in sınava girmesini sağladı.

        Karaköprü ilçesindeki Şerif Özden Başarı Ortaokulu'nda sınava girecek olan Fatih Seval, okula geldiği sırada kimliğini ve sınav giriş belgesini kaybettiğini fark etti.

        Okul girişinde ailesinin belgeleri bulmasını bekleyen Seval'in imdadına, aracının sileceğinde bulduğu kimlik ve sınav giriş belgesini okula getiren Latif Verimli yetişti.

        Verimli, sınav öncesinde belgeleri Seval'in ailesine teslim ederek öğrencinin sınava girmesini sağladı.

        Latif Verimli, "Belgeyi aracın sileceğinin üzerine koymuşlar. Ben de bulup okula getirdim. İnşallah teslim almışlardır." dedi.

        Fatih Seval'in ailesi ise duyarlı davranışından dolayı Latif Verimli'ye teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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