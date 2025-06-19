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        Şanlıurfa'da şarampole düşen kamyonun sürücüsü kepçeyle kurtarıldı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde şarampole düşen kamyonun sürücüsü, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 13:20 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:20
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        Şanlıurfa'da şarampole düşen kamyonun sürücüsü kepçeyle kurtarıldı
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde şarampole düşen kamyonun sürücüsü, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

        İbrahim A. yönetimindeki 63 ABY 260 plakalı hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak, Güzelyurt Mahallesi yakınlarında şarampole düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kamyonda sıkışan sürücüyü kurtarmak için bölgeye kepçe gönderildi.

        Yaralı sürücü, kamyon kasasının üzerine dik olarak düştüğü için kupa bölümüne iş makinesinin kepçesi yardımıyla ulaşılarak aşağı indirildi.

        Sürücü daha sonra olay yerindeki ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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