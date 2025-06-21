Şanlıurfa'da hırdavatçıda çıkan yangın TOMA desteğiyle söndürüldü

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve olay yerine yönlendirilen TOMA'nın desteğiyle söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Evren Sanayi Bölgesi 8728'inci cadde de yer alan bir hırdavatçıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Şanlıurfa'da bir hırdavatçıda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve TOMA'nın desteğiyle söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.