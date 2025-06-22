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        Urfa'ya "Şanlı" ünvanı verilmesinin 41. yıl dönümü kutlandı

        TBMM tarafından Urfa'ya "Şanlı" ünvanı verilmesinin 41. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 12:17 Güncelleme: 22.06.2025 - 12:47
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        Urfa'ya "Şanlı" ünvanı verilmesinin 41. yıl dönümü kutlandı
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        TBMM tarafından Urfa'ya "Şanlı" ünvanı verilmesinin 41. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Şanlıurfa Yeni Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen törende, Vali Hasan Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Ağan, anıta çelenk sundu.

        Saygı atışı yapılması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Tören, ziyaret edilen şehit kabirlerine karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

        - Kente "Şanlı" ünvanı verilmesi

        Urfa milletvekili Osman Doğan ve 17 arkadaşı, Kurtuluş Savaşı'nda gösterilen kahramanlıktan dolayı Urfa'nın adının "Şanlıurfa" olarak değiştirilmesine ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sundu.

        Teklif, 12 Haziran 1984'te kabul edilirken, ilin adının Şanlıurfa olarak değiştirilmesi hakkındaki 3020 sayılı kanun, 22 Haziran 1984 tarih ve 18439 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Kurtuluş Savaşı sırasında verdiği destansı mücadeleyle büyük kahramanlık gösteren kente, 7 Nisan 2016'da ise TBMM Genel Kurulunda oy birliğiyle İstiklal Madalyası verilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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