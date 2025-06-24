Şanlıurfa'da Siber Güvenlik Sınavı yapıldı

Şanlıurfa'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonundaki Siber Vatan Programı kapsamında Türkiye'nin dijital güvenlik geleceğini inşa edecek gençlerin belirlendiği Siber Güvenlik sınavı yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, kalkınma ajanslarıyla yürütülen Siber Vatan Programı, ulusal stratejilere uygun şekilde nitelikli gençler yetiştiriyor.

Bu kapsamda, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının ev sahipliğinde, Şanlıurfa Bilim Merkezi'nde online olarak Türkiye'nin dijital güvenlik geleceğini inşa edecek gençlerin belirlendiği Siber Güvenlik Sınavı yapıldı.

Öğrencilere sızma testi eğitimi, web güvenliği eğitimi ve tersine mühendislik eğitimi alanlarında görevler verildi.

Sınavda başarılı olan 10 öğrenci, Antalya'da yapılacak olan Siber Vatan Programı Kampı'nda uzmanlık eğitimlerine ve etkinliklere katılım hakkı kazandı.