Şanlıurfa'da tırın çarptığı otomobildeki 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.
M.Ö. idaresindeki 23 AET 326 plakalı tır, Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda F.K. yönetimindeki 02 BE 128 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Otomobildeki 5'i çocuk 6 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.