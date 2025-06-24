Babasının tabancasını inceleyen genç silahın kazara ateş almasıyla ağır yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, babasına ait tabancayı inceleyen genç, silahın kazara ateş almasıyla ağır yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, babasına ait tabancayı inceleyen genç, silahın kazara ateş almasıyla ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.K. (19) kırsal Kavalık Mahallesi'nde babasına ait tabancayı incelediği sırada silah ateş aldı.
Göğsünden yaralanan M.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şanlıurfa'ya sevk edilen M.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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