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        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 09:00 Güncelleme: 25.06.2025 - 09:00
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        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        A.H. (19) idaresindeki 10 AIB 415 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ yolu 8'inci kilometresinde S.G. (37) yönetimindeki 63 EM 729 plakalı traktörle çarpıştı.

        Kazada yaralanan traktör sürücüsü S.G, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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