Şanlıurfa'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
A.H. (19) idaresindeki 10 AIB 415 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ yolu 8'inci kilometresinde S.G. (37) yönetimindeki 63 EM 729 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü S.G, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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