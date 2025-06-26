Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kardeş öldü
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti.
Evren Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde M.K. ile Yusuf ve Muhammed Rawe kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.K, iki kardeşi silahla ağır yaraladı.
Yusuf ve Muhammed Rawe, ambulansla kaldırıldıkları Balıklıgöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
M.K. ise gözaltına alındı.
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