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        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kardeş öldü

        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 00:39 Güncelleme: 26.06.2025 - 00:39
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        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kardeş öldü
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        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti.

        Evren Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde M.K. ile Yusuf ve Muhammed Rawe kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine M.K, iki kardeşi silahla ağır yaraladı.

        Yusuf ve Muhammed Rawe, ambulansla kaldırıldıkları Balıklıgöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        M.K. ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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