Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Birecik ve Siverek ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

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