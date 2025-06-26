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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 10:16 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:16
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Birecik ve Siverek ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 3 tabanca, 4 av tüfeği, 4 şarjör ve 128 mermi ele geçirdi.

        Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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