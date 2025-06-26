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        Göbeklitepe'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

        Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen, neolitik döneme ait önemli eserler barındıran UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 13:33 Güncelleme: 26.06.2025 - 13:33
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        Göbeklitepe'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
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        Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen, neolitik döneme ait önemli eserler barındıran UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen çok sayıda ziyaretçi, Göbeklitepe'de neolitik döneme ait, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını görme fırsatı buldu.

        Burada fotoğraf çektiren ziyaretçiler, ören yerinin yapısı ve barındırdığı eserler hakkında bilgiler edindi.

        Ziyaretçilerden Ali Saz, AA muhabirine, ailesiyle ilk kez Göbeklitepe'yi ziyarete geldiğini belirterek, "Burası gayet güzel bir yer ve heyecanlandık. Herkesin burayı görmesini isterim." dedi.

        Ankara'dan gelen 4. sınıf öğrencisi Elif Yıldırım ise tur kapsamında geldikleri Şanlıurfa'da Göbeklitepe'yi ziyaret ettiklerini ve çok beğendiğini söyledi.

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