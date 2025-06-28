Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da koruma altındaki 45 kelaynak göç etmeleri için doğaya bırakıldı

        Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında bulunan kelaynaklardan 45'i göç etmeleri için doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 12:26 Güncelleme: 28.06.2025 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da koruma altındaki 45 kelaynak göç etmeleri için doğaya bırakıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında bulunan kelaynaklardan 45'i göç etmeleri için doğaya salındı.

        Bölge halkı tarafından "bereketin sembolü" olarak nitelendirilen, dünyada popülasyonu Fas ve Türkiye'de bulunan kelaynaklar, Fırat Nehri kenarındaki Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı Birecik Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında tutuluyor.

        Göç yolunu unutmamaları ve yolun izlenmesi amacıyla bu yıl 45 kelaynak, veteriner kontrolünden geçirildikten sonra doğaya bırakıldı. Göç yoluna bırakılan kuşlardan "Umut" ve "Sıla" isimleri verilen ikisine GPS takıldı. Kuşların göç yolunun bu şekilde takip edilmesi planlanıyor.

        Düzenlenen törene, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Faruk Pınarbaşı, Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan ABD basınına: "'İran' iddiasını nerden çıkardınız?"
        Trump'tan ABD basınına: "'İran' iddiasını nerden çıkardınız?"
        Miyopi salgına dönüştü! Çocuklara günde en az 1-2 saat açık hava önerisi!
        Miyopi salgına dönüştü! Çocuklara günde en az 1-2 saat açık hava önerisi!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Engelli annesine erken emeklilik
        Engelli annesine erken emeklilik
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        Kritik uyarı: 9 il için "sarı" alarm! Sıcak ve fırtına!
        Kritik uyarı: 9 il için "sarı" alarm! Sıcak ve fırtına!
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Genetik kemik iliği yetmezliği bulunan üç kardeş, aile üyelerinden yapılan...
        Genetik kemik iliği yetmezliği bulunan üç kardeş, aile üyelerinden yapılan...
        Şanlıurfa'da tiner yüklü minibüs devrildi; 1 ölü 1 yaralı
        Şanlıurfa'da tiner yüklü minibüs devrildi; 1 ölü 1 yaralı
        Şanlıurfa'da devrildikten sonra yanan panelvanın sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da devrildikten sonra yanan panelvanın sürücüsü öldü
        Hastaneye götürülürken ambulansta ikiz bebek dünyaya getirdi
        Hastaneye götürülürken ambulansta ikiz bebek dünyaya getirdi
        Haliliye'de yol yenileme çalışmaları sürüyor
        Haliliye'de yol yenileme çalışmaları sürüyor
        Şanlıurfa'da 160 bisiklet tutkunu Göbeklitepe'ye pedal çevirdi
        Şanlıurfa'da 160 bisiklet tutkunu Göbeklitepe'ye pedal çevirdi