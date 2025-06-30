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        Şanlıurfa'da çekiciyle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, çekici ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 10:43 Güncelleme: 30.06.2025 - 10:43
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        Şanlıurfa'da çekiciyle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, çekici ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Salih Rızat (57) yönetimindeki 27 AGR 322 plakalı otomobil, kırsal Hacılı Mahallesi yakınlarında, Recep Taşkıran (29) idaresindeki 33 AVP 85 plakalı çekiciyle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada, otomobilin sürücüsü Salih Rızat ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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