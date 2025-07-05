Viranşehir'de asayiş uygulaması yapıldı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 408 polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Huzur-63" uygulamasında gerçekleştirildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 408 polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Huzur-63" uygulamasında gerçekleştirildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, 110 ekip, 408 personelin katılımıyla 15 noktada "Huzur-63" uygulaması yapıldı.
Uygulamada, aranması bulunan 2 şüpheli ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 76 araca da cezai işlem uygulandı.
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