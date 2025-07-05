Şanlıurfa Valiliği'nden "dolandırıcılık" uyarısı

Şanlıurfa Valiliği, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak afet konutları için afetzedelerden ücret talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda dolandırıcılık maksadıyla kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan art niyetli bazı kişilerin, afet konutları için afetzede vatandaşlardan ücret talep edildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Bu kişilere itibar edilmemesi gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valiliğimizin veya kamu kuruluşlarımızın, yapılan afet konutları için vatandaşlarımızdan herhangi bir ücret talebi bulunmamaktadır. Bu itibarla, Valiliğimiz ile herhangi bir kamu kuruluşu adını kullanarak para talep eden kişilere hiçbir şekilde itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın en yakın güvenlik birimine ya da adli mercilere başvuruda bulunmaları gerekmektedir."