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        Şanlıurfa'da belediye tarafından elektrikli araç şarj istasyonları kuruldu

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, kentteki 6 bölgeye 13 elektrikli şarj istasyonu kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 15:41 Güncelleme: 07.07.2025 - 15:41
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        Şanlıurfa'da belediye tarafından elektrikli araç şarj istasyonları kuruldu
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, kentteki 6 bölgeye 13 elektrikli şarj istasyonu kuruldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, elektrikli araç kullanımını teşvik etmek ve kent genelinde altyapıyı güçlendirmek amacıyla, Şanlıurfa'nın 6 noktasında elektrikli araç şarj istasyonları kuruldu.

        Proje kapsamında toplamda 3 DC (hızlı) ve 10 AC (normal) ünite olmak üzere 13 şarj cihazı vatandaşların hizmetine sunuldu.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Şanbel Enerji A.Ş. ile Aksa Şarj işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, elektrikli araç şarj istasyonları şehrin farklı noktalarında hizmete girdi.

        Kentte kısa süre içinde 2 noktaya daha hızlı şarj ünitesi kurulması planlanıyor.

        Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kurulan şarj istasyonunda incelemelerde bulunarak makam aracı olan TOGG'u şarj etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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