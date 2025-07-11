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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 12:30 Güncelleme: 11.07.2025 - 12:30
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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        M.M.O. (18) idaresindeki 63 YP 047 plakalı otomobil, Hayriye Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda E.S. yönetimindeki 63 PY 631 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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