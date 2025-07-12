Şanlıurfalı gönüllü, 63 bin fidanı toprakla buluşturmaya hazırlanıyor

RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da 4 yıl önce 200 bin fidanın toprakla buluşmasını sağlayan Saadet Aişeoğlu, bu sene de 63 bin fidan dikimi için yeni proje başlattı.

Endüstri mühendisi 33 yaşındaki Aişeoğlu, son yıllarda Türkiye genelinde artan orman yangınlarından etkilenerek, doğaya ve memleketine katkı sağlamak amacıyla ikinci kez ağaçlandırma çalışması için kolları sıvadı.

Bu projede de Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliği yapan Aişeoğlu, kentin plakasına atıfla "63 Bin Fidan Projesi"ni başlattı.

Proje kapsamında, Orman Bölge Müdürlüğünün planlamasıyla "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü"nde kent protokolünün katılımıyla 500 bin dekarlık alanda fidan dikimi yapılacak.

Toprakla buluşturulacak zeytin, palamut, meşe, badem ve çam fidanlarının bakım, sulama ve koruma çalışmaları ise Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilecek.

Aişeoğlu, proje kapsamında fidanlardan ilkini, 3 yaşındaki Beren Henteş ile birlikte toprakla buluşturdu.

- "Bu kampanyaya daha fazla gönüllü katıldı"

Saadet Aişeoğlu, AA muhabirine, kentte çok az olan orman varlığının artırılması için yıllardır çaba gösterdiğini söyledi.

Bağışların Orman Bölge Müdürlüğünün hesabında toplandığını bildiren Aişeoğlu, fidanların Müdürlük tarafından belirlenen fiyat aralığına göre temin edildiğini belirtti.

Aişeoğlu, sosyal medya aracılığıyla vatandaşlara sık sık kampanyaya destek çağrısı yaptığını ifade etti.

İlk kampanyasında bazı zorluklar yaşadığını ancak bu kez daha fazla destek aldığını dile getiren Aişeoğlu, şunları kaydetti:

"Halkımızdan destek ve bağış bekliyoruz. Şanlıurfa'da ormanlık alan yüzde 1 civarında. Bunu artırmak için bu projeyi başlattık. 2021'deki ilk projede ilk günlerde çok az bağış alıyorduk, bu projede ise ilk 3 günde 4 bin fidan bağışı geldi. Bu kampanyaya daha fazla gönüllü katıldı. Artık tek başıma değilim, bu da bana daha fazla umut veriyor. Gönüllü sayısı arttıkça daha çok kişiye ulaşıyoruz. Projemiz, orman yangınlarının etkisiyle, daha hızlı ve başarılı ilerliyor. Vatandaşlarımız bireysel olarak çok katkı sağlıyor. Yeşili ve ormanı istiyorlar. Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan Şanlıurfalılardan da ciddi destek alıyoruz."