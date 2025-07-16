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        Şanlıurfa'da otomobilin 2 kardeşe çarpma anı güvenlik kamerasında

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin iki kardeşe çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 13:56 Güncelleme: 16.07.2025 - 13:56
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        Şanlıurfa'da otomobilin 2 kardeşe çarpma anı güvenlik kamerasında
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin iki kardeşe çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        A.Ç. idaresindeki 34 CZY 697 plakalı otomobil, Ayvanat Mahallesi'nde yolun karşısına geçen Murat (22) ve Yusuf Lütfü Duz (17) kardeşlere çarptı.

        Yaralanan 2 kardeş, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Bu arada, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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