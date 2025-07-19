Şanlıurfa'da devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı.
H.Ö. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu kırsal Yaslıca mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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