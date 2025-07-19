Şanlıurfa'da ev, işyeri ve araçları kundakladıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Ekiplerce yapılan incelemelerin sonunda kimlikleri belirlenen şüpheliler S.K, F.K, İ.İ. ve A.S gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde ev, işyeri ve araçlarda yaşanan kundaklama olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde molotofkokteyli ile ev, işyeri ve araçları kundakladıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı.

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