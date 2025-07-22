Şanlıurfa'da 2025 Afet ve Acil Durum Tatbikatı yapıldı

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından 2025 yılı Afet ve Acil Durum Tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tatbikatla acil durum ekiplerinin koordinasyonunu artırmak, hızlı müdahale yeteneklerini geliştirmek ve toplum sağlığına yönelik etkin müdahale kabiliyetlerini pekiştirmek amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Acil Sağlık Hizmetleri İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mehmet Demir, tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirtti.

2025 yılı Afet ve Acil Durum Planı kapsamında saha tatbikatını gerçekleştirdiklerini, afetlere hazırlıklı olabilmek için yangın tatbikatlarının büyük önem taşıdığını dile getiren Demir, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.