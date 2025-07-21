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        Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Ali, hayatını kaybetti

        ŞANLIURFA'dayolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Ali Türkmenoğlu, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 17:37 Güncelleme: 21.07.2025 - 17:37
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        Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Ali, hayatını kaybetti
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        ŞANLIURFA'dayolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Ali Türkmenoğlu, yaşamını yitirdi.

        Kaza, sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. A.B. yönetimindeki 27 V 1276 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Türkmenoğlu'na çarptı. Kazada Türkmenoğlu, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Türkmenoğlu, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Türkmenoğlu, kurtarılamadı. Ali Türkmenoğlu'nun cansız bedeni morga götürülürken, otomobil sürücüsü A.B. gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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