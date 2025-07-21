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        2. Ordu Komutanı Orgeneral Ergün, Şanlıurfa Valisi Şıldak'ı ziyaret etti

        2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 12:43 Güncelleme: 21.07.2025 - 12:53
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        2. Ordu Komutanı Orgeneral Ergün, Şanlıurfa Valisi Şıldak'ı ziyaret etti
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        2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'a ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Ergün ve beraberindeki 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

        Valilik şeref defterini imzalayan Ergün, Vali Hasan Şıldak ile bir süre makamında görüştü.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Şıldak, Ergün'e teşekkür etti.​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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