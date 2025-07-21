2. Ordu Komutanı Orgeneral Ergün, Şanlıurfa Valisi Şıldak'ı ziyaret etti

Valilik şeref defterini imzalayan Ergün, Vali Hasan Şıldak ile bir süre makamında görüştü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Ergün ve beraberindeki 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

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