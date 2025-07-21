2. Ordu Komutanı Orgeneral Ergün, Şanlıurfa Valisi Şıldak'ı ziyaret etti
2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'a ziyarette bulundu.
2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'a ziyarette bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Ergün ve beraberindeki 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.
Valilik şeref defterini imzalayan Ergün, Vali Hasan Şıldak ile bir süre makamında görüştü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Şıldak, Ergün'e teşekkür etti.
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