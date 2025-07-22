Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki bir apartmanın 11. katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 00:25 Güncelleme: 22.07.2025 - 00:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki bir apartmanın 11. katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

        Doğukent Mahallesi'nde bir apartmanın 11. katında yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında üst katlardaki dairelerde bulunan 3 kişi dumandan etkilendi.

        Sağlık ekiplerince dumandan etkilenenlere olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

        Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bu ulusal gurur meselesi"
        "Bu ulusal gurur meselesi"
        "Trump hazırlıksızdı"
        "Trump hazırlıksızdı"
        Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme
        Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        Ukrayna-Rusya görüşmesi İstanbul'da
        Ukrayna-Rusya görüşmesi İstanbul'da
        Bahçeli: Türkiye Lübnan'a benzetilemez
        Bahçeli: Türkiye Lübnan'a benzetilemez
        Barrack'tan Suriye açıklaması
        Barrack'tan Suriye açıklaması
        Galatasaray'a Fransız 10 numara! Temaslar başladı
        Galatasaray'a Fransız 10 numara! Temaslar başladı
        İşte Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi!
        İşte Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi!
        İş hayatında gençlerin yeri
        İş hayatında gençlerin yeri
        1 hamburger 200 bin ChatGPT sorgusuna eşit
        1 hamburger 200 bin ChatGPT sorgusuna eşit
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        Microsoft sunucularına siber saldırı
        Microsoft sunucularına siber saldırı
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde

        Benzer Haberler

        Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Ali, hayatını kaybetti
        Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Ali, hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da 8. kattan düşen işçi ağır yaralandı
        Şanlıurfa'da 8. kattan düşen işçi ağır yaralandı
        2. Ordu Komutanı Orgeneral Ergün, Şanlıurfa Valisi Şıldak'ı ziyaret etti
        2. Ordu Komutanı Orgeneral Ergün, Şanlıurfa Valisi Şıldak'ı ziyaret etti
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
        Şanlıurfa'da üst geçitten düşen polis memuru yaralandı
        Şanlıurfa'da üst geçitten düşen polis memuru yaralandı
        Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan kamyonetler çarpıştı, 11 kişi yaralan...
        Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan kamyonetler çarpıştı, 11 kişi yaralan...