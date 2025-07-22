Şanlıurfa'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki bir apartmanın 11. katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki bir apartmanın 11. katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
Doğukent Mahallesi'nde bir apartmanın 11. katında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında üst katlardaki dairelerde bulunan 3 kişi dumandan etkilendi.
Sağlık ekiplerince dumandan etkilenenlere olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.
Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.