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        Harran Üniversitesine 5 yıllık "tam akreditasyon" verildi

        Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında Harran Üniversitesine, 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 10:38 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:38
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        Harran Üniversitesine 5 yıllık "tam akreditasyon" verildi
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        Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında Harran Üniversitesine, 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" verildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında YÖKAK tarafından Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında değerlendirilen Harran Üniversitesi, o yıl 2 yıl koşullu akreditasyon aldı.

        Süreç boyunca gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları sayesinde 2025 yılında ara değerlendirme sonucunda akreditasyon durumu yeniden görüşüldü. 18 Temmuz 2025 tarihli YÖKAK Kurul toplantısında alınan kararla, akreditasyon 5 yıl süreyle tam akreditasyona dönüştürülmesine oy birliğiyle karar verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, 5 yıllık akreditasyon kararının üniversitenin son yıllarda yaptığı kalite odaklı çalışmaların somut bir örneği olduğunu belirtti.

        Bu başarıyla hedeflerinin kurum kültürü değerleriyle başarıyı birleştirerek, geleceği tasarlayan bir üniversite olmayı sürdürebilmek olduğunu dile getiren Güllüoğlu, şunları kaydetti:

        "Göreve geldiğimiz zamandan bu yana inovasyon, ar-ge, yenilikçi ve sürdürülebilir bir eğitim anlayışını kurum kültürü olarak benimsedik. Katılımcı ve öğrenci merkezli yönetim anlayışımızla sürekli daha iyiyi hedefledik ve tüm süreçlerimizi bu doğrultuda yapılandırdık. Değerlendirme süreçlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar her aşamada gösterilen profesyonellik ve iş birliği, bu başarının temel taşlarını oluşturmuştur. YÖKAK'ın öncülüğünde yürütülen titiz değerlendirme sürecinden başarıyla geçerek kurumsal akreditasyon almaya hak kazanmamız, bu yaklaşımımızın bir adımıdır. Kazandığımız 5 yıllık akreditasyon belgesi, sadece üniversitemizin kurumsal gelişimini değil, aynı zamanda geleceği şekillendirecek ve kariyer hedeflerinde en doğru üniversiteyi tercih ederek bizlere güvenen aday öğrencilerimiz için de rehber olacaktır."

        Güllüoğlu, bu süreçte destekleri için YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve diğer ilgililere teşekkür etti.

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