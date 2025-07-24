Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Y.A. idaresindeki 06 DKJ 318 plakalı otomobil, kırsal Kocaeli Mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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