Şanlıurfa'da silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Kırsal Geçittepe Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedende çıkan tartışma, taş, sopa ve silahın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.
Kavgada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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