Şanlıurfa'da silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Kırsal Geçittepe Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedende çıkan tartışma, taş, sopa ve silahın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

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