Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığınca Karaköprü ve Siverek'te uyuşturucu bulunduğu belirlenen iki aracın durdurulduğunu aktaran Şıldak, aramalarda 4 kilo 130 gram sentetik uyuşturucu ve 2 kilo 130 gram kubar esrar ele geçildiğini bildirdi.

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