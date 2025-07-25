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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Siverek ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 13:52 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:00
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Siverek ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

        İl Jandarma Komutanlığınca Karaköprü ve Siverek'te uyuşturucu bulunduğu belirlenen iki aracın durdurulduğunu aktaran Şıldak, aramalarda 4 kilo 130 gram sentetik uyuşturucu ve 2 kilo 130 gram kubar esrar ele geçildiğini bildirdi.

        Şıldak, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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