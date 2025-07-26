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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 10:33 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:33
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, kent merkezi ve Suruç ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 590 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram eroin, bir miktar esrar, 6 sentetik hap ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

        Operasyonda, 44 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma veya bulundurma" suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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