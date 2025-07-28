Şanlıurfa'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Siverek, Viranşehir ve Bozova ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin araç, ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 19 tabanca şarjörü, 1514 fişek ele geçirildi.
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