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        Şanlıurfa'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 10:39 Güncelleme: 28.07.2025 - 10:39
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        Şanlıurfa'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

        Siverek, Viranşehir ve Bozova ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin araç, ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 19 tabanca şarjörü, 1514 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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