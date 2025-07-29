Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan kişiyi arama çalışmaları 4. gündür sürüyor

Şanlıurfa'nın yanı sıra Hatay'dan gelen dalgıç polisler, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgedeki arama çalışmalarını geniş bir alanda su yüzeyinde ve altında yapıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.