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        Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan kişiyi arama çalışmaları 4. gündür sürüyor

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan kişiyi arama çalışmaları 4. gündür devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:28 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:28
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        Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan kişiyi arama çalışmaları 4. gündür sürüyor
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan kişiyi arama çalışmaları 4. gündür devam ediyor.

        İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında girdiği sulama kanalında 4 gün önce kaybolan Mehmet Fatih Yıldız (27) için başlatılan arama çalışması sürüyor.

        Şanlıurfa'nın yanı sıra Hatay'dan gelen dalgıç polisler, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgedeki arama çalışmalarını geniş bir alanda su yüzeyinde ve altında yapıyor.

        Yıldız’ın yakınlarının ise olay yerindeki endişeli bekleyişi sürüyor.

        Haliliye ilçesinde 26 Temmuz'da sulama kanalına giren Yıldız, akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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