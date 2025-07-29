Şanlıurfa'da çocuklar Gazzeli yaşıtları için toplandı

Şanlıurfa'da çocuklar Gazze'deki yaşıtlarına destek vermek amacıyla bir araya geldi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından organize edilen etkinlikte Tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde, bir araya gelen çocuklar, öğlen namazı sonrası ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bölgedeki amfi alanına kadar yürüdü. Çocuklar Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için çeşitli sloganlar attı.

Burada açıklama yapan TÜGVA Şanlıurfa İl Temsilcisi Abdurrezzak Aslanlı, Kudüs'e manevi ve fiziksel anlamda en çok benzeyen kentin Şanlıurfa olduğunu söyledi.

Aslanlı, bugün Kudüs'ün fethinin provasını yapmak amacıyla toplandıklarını belirterek, "Hepimizin hayalinde Kudüs var. Peygamber Efendimiz bir hadisinde, 'Müslümanlar Yahudilere galip gelmeden kıyamet kopmayacaktır.' buyurmuştur. Biz buna iman ettik. Siyonist çetelerin yaptığı zulümleri, döktükleri kanları ve gözyaşlarını yanlarına bırakmayacağımıza dair söz veriyoruz." dedi.